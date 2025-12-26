Sondage : le soutien aux partis de la coalition reste stable

Un nouveau sondage réalisé par l’institut Lazar Research et publié vendredi dans le quotidien Maariv, ne révèle aucun bouleversement majeur du paysage politique israélien. L’enquête indique que le soutien aux partis de la coalition reste globalement stable par rapport à la semaine précédente, malgré de légers ajustements au sein du bloc d’opposition.

Si des élections législatives avaient lieu aujourd’hui, le Likoud arriverait en tête avec 25 sièges à la Knesset. Il serait suivi par le parti de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, crédité de 21 sièges, confirmant sa position de principale force alternative au Likoud.

Trois formations obtiendraient chacune 10 sièges : Les Démocrates, Yashar, le parti de l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, et Yisrael Beytenu. Un second groupe de partis recueillerait neuf sièges chacun, à savoir Yesh Atid, Otzma Yehudit et le parti orthodoxe séfarade Shas.

Le parti orthodoxe ashkénaze Judaïsme unifié de la Torah obtiendrait sept sièges. Du côté des formations arabes, Hadash-Ta’al et Ra’am (Liste arabe unie) remporteraient cinq sièges chacune.

En revanche, plusieurs partis ne franchiraient pas le seuil électoral, dont Bleu et Blanc de Benny Gantz, le Sionisme religieux de Betsalel Smotrich, le parti arabe Balad ainsi que le parti des Réservistes de Yoaz Hendel.

En termes de blocs politiques, le sondage attribue 60 sièges au bloc de centre-gauche opposé à Benjamin Netanyahou. Les partis de la coalition actuelle totaliseraient, selon ces chiffres, 50 sièges. Les dix sièges restants reviendraient aux partis arabes, qui, conformément à la tradition politique israélienne, ne sont généralement pas intégrés aux coalitions gouvernementales.