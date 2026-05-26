Tzvika Mor rejoint la liste du parti Sionisme religieux

Tzvika Mor, président du Forum Tikva et père de l’ex-otage Eitan Mor, a décidé d’entrer en politique, selon Channel 14.

D’après ces informations, il devrait rejoindre la liste du parti Sionisme religieux, dirigé par Betsalel Smotrich, et être placé en position éligible.

Tzvika Mor s’est imposé ces derniers mois comme l’une des voix les plus fermes parmi les familles d’otages. Il a défendu une ligne opposée à toute capitulation face au Hamas et favorable au maintien de la pression militaire.

Le Forum Tikva, qu’il préside, rassemble des familles d’otages qui soutiennent une approche sécuritaire dure dans les négociations avec le Hamas. Le mouvement s’est souvent distingué d’autres collectifs de familles, en insistant sur la nécessité de vaincre militairement l’organisation terroriste avant toute concession majeure.

Son entrée annoncée en politique pourrait renforcer l’aile sécuritaire et idéologique du parti de Betsalel Smotrich, à l’approche des prochaines échéances électorales.