Après les rassemblements pour les otages, les manifestations contre le gouvernement s’imposent à nouveau

Des milliers de manifestants antigouvernementaux ont convergé samedi soir vers la place Habima à Tel-Aviv, marquant le retour en force du mouvement après près de deux ans de mobilisations hebdomadaires centrées sur les otages de Gaza. Si ces réunions ont pris fin la semaine précédente, la guerre à Gaza et les séquelles du 7 octobre 2023 sont restées au cœur des discours.

Familles endeuillées, réservistes et militants de multiples organisations ont occupé l’espace, réclamant avant tout une commission d’enquête d’État sur les défaillances ayant mené au massacre du 7 octobre, ainsi qu’une réforme équitable de la conscription, dénonçant les exemptions accordées aux orthodoxes.

Plusieurs groupes se sont illustrés : Brothers in Arms a fustigé le projet gouvernemental de codifier les dispenses militaires, tandis que des militants de gauche ont brandi des photos d’enfants palestiniens tués à Gaza. La Movement for Quality Government a installé une tente appelant à une enquête indépendante, accusant le gouvernement de vouloir imposer une commission inféodée.

Les tensions ont été brièvement exacerbées par des affrontements avec des militants de droite, repoussés par la police.

Sur scène, des figures comme Shikma Bressler ont appelé à « reconstruire une Israël démocratique, libérale et sereine ». Le procès pénal de Benjamin Netanyahou et sa récente demande de grâce ont également été au centre des critiques, notamment de la part de Maayan Sherman, dont le fils est mort en captivité à Gaza. Elle a accusé le Premier ministre d’avoir sacrifié des otages pour préserver son pouvoir.

Des rassemblements plus modestes ont également eu lieu dans tout le pays, notamment à Carmei Gat, où les proches du dernier otage décédé dont le corps reste à Gaza, Ran Gvili, ont exigé son rapatriement avant toute avancée politique à Gaza.