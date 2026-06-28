Cinq assassinats en douze heures : la violence continue à ensanglanter la société arabe

Une nouvelle vague de violences a frappé la société arabe en Israël ce dimanche, avec cinq personnes tuées en l’espace d’une douzaine d’heures dans plusieurs localités du pays. Les crimes, commis par balles ou à l’aide d’engins explosifs, portent à 142 le nombre d’Arabes israéliens tués dans des affaires liées à la criminalité depuis le début de l’année, selon l’association Abraham Initiatives.

La série d’homicides a débuté peu après minuit à Tayibe, où Bakr Fathi Nussirat a été abattu alors qu’il quittait une salle de mariage. Un autre jeune homme a été blessé lors de la fusillade.

Quelques heures plus tard, à Jaffa, Iyad Gharab, 40 ans, a été tué dans l’explosion de son véhicule. Son fils de six ans, qui se trouvait avec lui, a été blessé. La police a indiqué que la détonation avait été provoquée par un engin explosif et a précisé que la victime était connue des services de police.

Dans la matinée, un double meurtre a été commis à Qalansawe. Adnan Ghanem et Ghaleb Abu Ras, tous deux âgés d’une quarantaine d’années, ont été abattus à bout portant alors qu’ils se trouvaient dans une voiture.

Enfin, à la mi-journée, Mustafa Abu Lisan, un habitant de Jaffa, a été tué lorsqu’un véhicule a explosé à Holon. Les circonstances exactes de cette explosion font l’objet d’une enquête.

Cette nouvelle série de meurtres intervient quelques jours seulement après l’assassinat d’Asma Abu Ghanem, 19 ans, à Ramla, et d’Ahmed Jaabari, 17 ans, à Jaffa. Lors de cette dernière fusillade, un adolescent de 15 ans avait également été blessé.

Selon Abraham Initiatives, 142 Arabes israéliens ont été tués depuis le début de l’année dans des faits de criminalité et de violence, contre 128 à la même période en 2025, soit une hausse de 11 %. L’organisation a dénoncé « une situation d’urgence nationale » et appelé le gouvernement à prendre des mesures immédiates. « Le temps des discours est révolu. Une action gouvernementale déterminée est indispensable pour briser le cycle de la violence », a-t-elle déclaré.