Épidémie de rougeole : Petah Tikva déclarée "ville rouge", vaccination avancée dès six mois

Petah Tikva a été officiellement classée « ville rouge » par le ministère israélien de la Santé, en raison d’une recrudescence préoccupante de cas de rougeole observée ces dernières semaines. Face à la propagation rapide du virus, les autorités sanitaires ont décidé de mesures exceptionnelles afin d’endiguer la chaîne de contamination et de protéger les populations les plus vulnérables.

Dans ce cadre, les parents sont appelés à faire vacciner leurs enfants dès l’âge de six mois avec une dose supplémentaire du vaccin contre la rougeole. Cette injection anticipée, qui ne comptera pas dans le schéma vaccinal classique, vise à offrir une protection temporaire aux nourrissons. Les enfants recevront ensuite une nouvelle dose à l’âge d’un an, conformément aux recommandations actualisées du ministère de la Santé.

Selon les autorités, cette décision s’explique par la vitesse de diffusion de la maladie à Petah Tikva et par la composition démographique de la ville, qui compte une proportion importante de familles ultra-orthodoxes. Dans certains de ces groupes, des lacunes significatives dans la couverture vaccinale ont été constatées ces dernières années, augmentant le risque de foyers épidémiques localisés.

Petah Tikva rejoint ainsi plusieurs autres localités israéliennes déjà placées en alerte, parmi lesquelles Jérusalem, Beit Shemesh, Ashdod ou encore Bnei Brak. Le ministère souligne que ces zones présentent souvent une combinaison de forte densité de population et de faibles taux de vaccination, conditions favorables à la propagation rapide de la rougeole.

Maladie extrêmement contagieuse, la rougeole se transmet par voie aérienne et peut infecter jusqu’à 18 personnes non vaccinées à partir d’un seul cas. Si elle débute par des symptômes pseudo-grippaux, elle peut entraîner de graves complications, notamment chez les nourrissons et les personnes immunodéprimées. Les autorités rappellent que la vaccination demeure le moyen le plus efficace de prévenir l’épidémie et de protéger l’ensemble de la communauté.