Hadera : un fœtus sans vie découvert dans une canalisation d’égout, une enquête ouverte

Un fœtus sans vie a été découvert samedi matin dans une canalisation d’égout d’un immeuble résidentiel situé boulevard Ben Gourion, dans le quartier Olga à Hadera, a annoncé la police israélienne. La macabre découverte a été faite après plusieurs jours de dysfonctionnements du réseau d’assainissement dans le bâtiment.

Selon les premiers éléments, les habitants, confrontés à une obstruction persistante des canalisations, ont décidé d’ouvrir la bouche d’égout principale de l’immeuble. C’est à l’intérieur du conduit qu’ils ont aperçu ce qui semblait être un fœtus humain, estimé à environ 23 semaines de grossesse. Les résidents ont immédiatement alerté les forces de l’ordre et les services de secours.

Des policiers de la station de Hadera, sous la direction du commandant adjoint Erez Amar, ainsi que des équipes de la police scientifique, se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux et procéder aux premières constatations. Des équipes médicales du Magen David Adom ont également été dépêchées sur les lieux.

Dans un communiqué, la police a qualifié les faits d’« événement grave et sensible » et indiqué qu’une enquête avait été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de la découverte. Les enquêteurs examinent notamment l’hypothèse d’une fausse couche survenue dans des toilettes, dont le contenu aurait été entraîné dans le réseau d’égouts.

Le fœtus a été transféré à l’Institut national de médecine légale pour des examens approfondis. La police a appelé le public à éviter le secteur afin de permettre aux enquêteurs et aux équipes médicales de travailler dans des conditions appropriées, compte tenu de la nature particulièrement délicate de l’affaire.