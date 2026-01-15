Haïfa : un homme arrêté pour des viols répétés sur sa fille mineure

Un homme résidant à Haïfa a été interpellé par la police israélienne, soupçonné d’avoir violé sa fille de manière répétée pendant plusieurs années, a annoncé jeudi la police dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits présumés auraient débuté lorsque la victime était âgée de sept ans et se seraient poursuivis jusqu’à ses quinze ans. C’est à ce moment-là que les forces de l’ordre sont intervenues, mettant fin aux agissements reprochés. Les enquêteurs indiquent que les viols auraient été commis à plusieurs reprises, dans différents lieux de la ville de Haïfa.

L’enquête a été ouverte le 25 décembre, à la suite d’un signalement reçu par la police d’une source qui n’a pas été rendue publique. Les investigations, menées sur une période de trois semaines, ont inclus une perquisition au domicile du suspect ainsi que son interrogatoire par les enquêteurs.

À l’issue de cette phase d’enquête, une déclaration du parquet a été déposée, permettant aux autorités de prolonger la détention du suspect en amont de la présentation d’un acte d’accusation formel. Selon la police, cette démarche constitue le prélude à une inculpation qualifiée de « grave », accompagnée d’une demande de placement en détention pour toute la durée de la procédure judiciaire.