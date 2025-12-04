Israël 2025 : ce que les internautes ont le plus cherché cette année

Google a dévoilé ce jeudi son bilan annuel 2025, offrant un aperçu unique des préoccupations, curiosités et émotions qui ont traversé la société israélienne au cours de l’année.

En tête des recherches ludiques figurent des sujets inattendus. D’abord un événement économique majeur : le rachat de la société israélienne Wiz par Google, la plus grande acquisition jamais réalisée par le géant américain et le plus important exit de l’histoire israélienne, d’une valeur de 32 milliards de dollars. Viennent ensuite les poupées Labubu, phénomène mondial, ainsi que l’éclipse lunaire et la canicule extrême, complétant un classement étonnamment léger.

Mais cette insouciance est vite rattrapée par la réalité sécuritaire. Le nom le plus recherché en Israël est celui du chef d’état-major, Eyal Zamir, suivi de la guerre contre l’Iran, puis de l’affaire visant la procureure militaire en chef et la ministre May Golan. Même Greta Thunberg, via sa « flottille pour Gaza », apparaît dans le top 10 des personnalités.

Les ex-otages de Gaza, tels Arbel Yehud et Avinatan Or, occupent également une place centrale, devenus symboles de l’année. Les disparitions d’icônes du cinéma — Alon Aboutboul, Zeev Revach, Rami Heuberger — ont aussi marqué les recherches.

En culture, la chanteuse Yuval Raphaël, star de l’Eurovision, et Danielle Amit, au cœur d’un feuilleton médiatique, figurent parmi les plus consultées.

Dans les questions les plus posées domine un mot : « Pourquoi ? »

Pourquoi les tirs iraniens ? Pourquoi Yair Netanyahu à Miami ? Pourquoi telle affaire judiciaire ?

Côté divertissement, la série Or Rishon, consacrée au 7 octobre, arrive en tête, tandis qu’en musique Omer Adam s’impose avec Malkat HaDor. En technologie, l’IA surclasse toutes les autres thématiques.

Malgré deux années de guerre, ces recherches témoignent d’une société cherchant encore, par moments, à conserver une forme de légèreté.