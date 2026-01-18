Israël : 6,2 milliards de shekels pour les réservistes, moins de jours de service et des compensations renforcées

Le gouvernement israélien a validé un nouveau cadre de rémunération et de reconnaissance pour les réservistes en 2026, doté d’un budget de 6,2 milliards de shekels, soit environ 1,55 milliard d’euros. Les principes du dispositif ont été approuvés dimanche par la commission ministérielle dédiée aux réserves, présidée par le ministre de la Défense Israël Katz.

Ce nouveau plan prévoit le maintien des avantages accordés en 2025, tout en introduisant un modèle différencié selon la nature et l’intensité du service. Les combattants et les commandants continueront de bénéficier d’un traitement prioritaire, reflet de leur engagement opérationnel et du coût personnel particulièrement élevé supporté depuis le début du conflit.

Mesure centrale du dispositif : la réduction d’un tiers du nombre de jours de réserve en 2026, sans remise en cause des droits ni des compensations. L’objectif affiché est de soulager les soldats et soldates de réserve, en leur offrant davantage de temps de récupération, tout en préservant la capacité opérationnelle de l’armée.

Selon le ministère de la Défense et le ministère des Finances, le volume moyen de service devrait s’établir à environ 40 000 journées de réserve par jour l’an prochain. En parallèle, des mécanismes de soutien économique, familial et psychologique continueront d’être renforcés afin de répondre à l’usure accumulée après plusieurs années d’activité intense.

« C’est notre manière de dire aux réservistes que l’État d’Israël les voit, les respecte et se tiendra toujours derrière eux et leurs familles », a déclaré Israël Katz. Il a rappelé que 2025 a été une année de guerre sur sept fronts, durant laquelle les réservistes ont porté « un fardeau exceptionnel ».

Le dispositif s’inscrit dans une politique plus large menée conjointement par le ministère de la Défense et celui des Finances, dirigé par Betsalel Smotrich. Depuis octobre 2023, près de 20 milliards de shekels (environ 5 milliards d’euros) ont été engagés pour soutenir les réservistes, préserver leur motivation et garantir la résilience militaire, économique et sociale du pays.