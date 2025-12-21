Israël : chute du “Tony Soprano” du Sud, un parrain du crime reconnu coupable d’un triple assassinat

Après plus de sept années de procédure judiciaire, un tribunal de Be’er Sheva a rendu un verdict historique en condamnant Yaniv Zaguri, figure centrale du crime organisé dans le sud d’Israël, reconnu coupable d’avoir orchestré une vaste campagne de vengeance ayant conduit à trois assassinats, dont celui d’un témoin de l’État.

Longtemps soupçonné d’être à la tête de l’un des réseaux criminels les plus violents du pays, Zaguri a été décrit par les juges comme le « cerveau » d’un système visant à éliminer toute personne coopérant avec les forces de l’ordre. Les victimes incluent le criminel Tal Korkus, son ex-épouse Dvorah Hirsch et le témoin judiciaire Elisha Sabach.

Le procès, d’une ampleur exceptionnelle, s’est étalé sur 218 journées d’audience, mobilisant 117 témoins et des milliers de pièces à conviction. Il s’appuyait sur plusieurs témoignages clés recueillis par l’unité des crimes graves du sud de la police israélienne, qui ont permis de mettre au jour le fonctionnement interne du clan Zaguri.

Selon l’accusation, Yaniv Zaguri recrutait, finançait et intimidait ses hommes, leur promettant protection et soutien familial en échange d’une loyauté absolue. Les juges ont estimé qu’il donnait des ordres explicites, laissant entendre que les meurtres seraient exécutés « d’une manière ou d’une autre ».

La défense a tenté de contester l’enquête, notamment l’usage d’outils de surveillance avancés, sans succès. Le tribunal a rejeté ces arguments, estimant que les droits des accusés avaient été respectés.

Ces condamnations constituent un tournant majeur dans la lutte d’Israël contre le crime organisé. Le prononcé des peines est attendu dans les prochains mois.