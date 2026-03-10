Israël envisage une réouverture progressive de certaines écoles dès dimanche

Le ministère israélien de l’Éducation envisage une réouverture progressive de certaines écoles dès dimanche, sous réserve d’une évaluation sécuritaire attendue samedi soir. L’annonce a été faite par le ministre de l’Éducation Yoav Kisch lors d’une conférence de presse virtuelle.

Selon le ministre, un plan de reprise des activités scolaires a déjà été élaboré, mais sa mise en œuvre dépendra de la prochaine évaluation de la situation par le Commandement du Front intérieur, chargé d’évaluer les risques sécuritaires pour la population civile. « Un cadre a été défini », a indiqué Yoav Kisch, expliquant que certaines autorités locales pourraient être classées en zone « jaune ».

Dans ces zones, les activités éducatives pourraient reprendre à condition que les établissements disposent d’un accès immédiat à un espace protégé standard, permettant aux élèves et au personnel de se mettre rapidement à l’abri en cas d’alerte.

La première phase de cette réouverture concernerait uniquement certains établissements et niveaux scolaires. Les écoles d’enseignement spécialisé, les crèches ainsi que les classes de première, deuxième, onzième et douzième année seraient les premières à reprendre les cours en présentiel.

En revanche, une reprise des cours n’est pour l’instant pas envisagée dans certaines régions particulièrement exposées aux tirs de roquettes. Le ministre a précisé que la zone du Gush Dan, qui comprend notamment la région métropolitaine de Tel Aviv, ainsi que le nord du pays, restent trop exposés aux attaques pour permettre une réouverture immédiate des écoles.

Les autorités éducatives et locales se préparent néanmoins à une éventuelle reprise rapide. Si le feu vert est donné samedi soir par le Commandement du Front intérieur, les établissements situés dans les zones autorisées pourraient accueillir les élèves dès dimanche matin.

En attendant, l’enseignement à distance continuera afin de maintenir le lien entre les enseignants et les élèves.