Israël franchit le cap des 40.000 toits solaires

Le nombre de systèmes solaires installés sur les toits des habitations israéliennes a progressé de 30 % en 2025, selon des données publiées par le ministère de l’Énergie et l’Autorité de l’électricité.

Au total, environ 8.400 nouvelles installations ont été réalisées l’an dernier, contre 6.500 en 2024. La dynamique s’est particulièrement accélérée à partir de l’été, avec un record enregistré en novembre, mois durant lequel près de 1.000 toitures ont été équipées de panneaux solaires.

À la fin de l’année 2025, Israël comptait quelque 40.000 toits résidentiels producteurs d’électricité solaire. Le gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux de 100.000 installations d’ici 2030.

Si Israël utilise depuis longtemps l’énergie solaire pour chauffer l’eau grâce aux chauffe-eau solaires, la tendance actuelle concerne surtout l’installation de panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité. L’énergie non consommée peut ensuite être revendue à la Compagnie israélienne d’électricité.

La grande majorité de ces systèmes est installée sur des maisons individuelles. Or, la plupart des Israéliens vivent dans des immeubles résidentiels, où l’installation d’un système solaire nécessite l’accord d’au moins 66 % des copropriétaires. Cette contrainte freine encore fortement le développement du solaire dans les copropriétés.

Parmi les villes les plus engagées dans cette transition énergétique figurent Beer-Sheva, qui arrive en tête avec 1.257 installations résidentielles, suivie de Meitar, Eilat et Beit She’an. D’autres localités se distinguent également, comme Pardes Hanna, Daliyat al-Karmel, Lehavim ou encore Modi’in-Maccabim-Reout.

Ces chiffres témoignent de l’intérêt croissant des ménages israéliens pour l’énergie solaire, à la fois pour réduire leur facture d’électricité et participer à la transition énergétique du pays.