Israël interdira l’usage du téléphone portable dans les écoles primaires dès février

À partir de février, les élèves des écoles primaires israéliennes ne seront plus autorisés à utiliser leurs téléphones portables dans l’enceinte de l’établissement, a annoncé jeudi le ministre de l’Éducation Yoav Kisch. Cette mesure, présentée comme un tournant majeur, vise à réduire les distractions et à renforcer les interactions sociales et émotionnelles entre élèves.

« Nous permettons aux enfants de se retrouver véritablement, de diminuer les distractions externes et de renforcer les liens humains, sans écrans », a déclaré Kisch. Selon lui, créer un environnement scolaire favorable au développement social et émotionnel est une responsabilité fondamentale du système éducatif.

L’usage du téléphone ne sera toléré que dans des cours spécifiques, supervisés et intégrés à des activités pédagogiques. Le ministère accompagnera les établissements via des programmes éducatifs et un dialogue avec les parents, afin de promouvoir un usage équilibré du numérique, prévenir les dérives sur les réseaux sociaux et limiter l’exposition à des contenus inadaptés.

Kisch assure que la décision s’inscrit dans un effort plus vaste visant à « réduire les distractions, renforcer les liens sociaux et garantir de meilleures conditions d’apprentissage ». Il souligne que l’usage excessif du smartphone accroît l’isolement et la dépression chez les jeunes. Certains établissements appliquent déjà l’interdiction de manière volontaire et constatent un regain de dynamisme dans les cours de récréation.

Ina Salzman, directrice adjointe du ministère et responsable de l’administration pédagogique, rappelle que l’usage intensif du téléphone est corrélé à une baisse des performances scolaires. Elle note que 60 % des adolescents israéliens seraient dépendants aux réseaux sociaux, souvent initiés dès la première année de primaire.

Contrairement aux directives précédentes, cette politique sera obligatoire dans tous les espaces scolaires. Le ministère laisse toutefois une période d’adaptation jusqu’en février. « Les téléphones seront hors de l’école », a confirmé le directeur général Meir Shimoni.