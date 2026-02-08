Israël lance un programme pour former les adolescents aux énergies vertes

Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures a lancé un nouveau programme national destiné à former des adolescents aux métiers et enjeux de l’énergie verte. Intitulée « Switch – leadership énergétique des jeunes », l’initiative s’adressera à des dizaines de collectivités locales à travers le pays, avec une priorité donnée aux zones périphériques.

Dans le cadre de ce programme, les autorités locales sont invitées à candidater afin d’accueillir des groupes de jeunes composés de 25 à 35 élèves, issus des classes de 8e à 10e année (équivalent collège). Chaque groupe bénéficiera d’un accompagnement professionnel structuré, comprenant une série d’ateliers et de rencontres, au terme desquels les participants devront concevoir et développer un projet communautaire répondant à un défi énergétique ou environnemental local.

Les thématiques abordées couvriront notamment l’efficacité et l’économie d’énergie, les énergies renouvelables, le stockage énergétique ainsi que la mobilité propre. Le ministère précise que la formation sera assurée par un prestataire spécialisé mandaté par l’État, chargé à la fois de l’encadrement pédagogique, de la formation des animateurs et de la mise en relation des jeunes avec des experts du secteur et des décideurs publics, aux niveaux local et national.

À l’issue du programme, un congrès national se tiendra au ministère de l’Énergie, au cours duquel les groupes présenteront leurs projets. Une compétition départagera les initiatives, qui seront évaluées selon des critères d’innovation et d’impact social, et les projets les plus remarquables recevront une distinction officielle.

Le ministre de l’Énergie et des Infrastructures, Eli Cohen, a souligné l’importance stratégique du programme, estimant qu’il permettra à la jeune génération de contribuer, dès aujourd’hui, à la diversification et à la transition durable du système énergétique israélien, dans un contexte de demande mondiale croissante pour une énergie propre et durable.