Israël : les dix prénoms féminins les plus donnés en 2025

Les données publiées par l'Autorité israélienne de la population et de l'immigration révèlent les dix prénoms les plus attribués aux filles nées en Israël en 2025. Entre prénoms bibliques intemporels et choix plus contemporains, le classement confirme l'attachement des Israéliens à la tradition, tout en laissant une place à quelques nouveautés.

En tête du classement figure Avigaïl, donné à 1 172 nouveau-nées. Ce prénom biblique conserve la première place pour la troisième année consécutive. Il est suivi de Myriam (1 010), dont une part importante des naissances concerne la population musulmane. Dans le Coran, Maryam est en effet la seule femme mentionnée par son nom.

Le prénom Libi (856) poursuit sa progression et devient le premier prénom non biblique du classement, après avoir gagné plusieurs places ces dernières années.

Viennent ensuite Tamar (826), dont la popularité recule progressivement après avoir occupé la première place en 2021, Léa (770), Sarah (753) – particulièrement répandu dans la communauté juive religieuse –, puis Yaël (734).

Le bas du classement est complété par Ella (719), Ayala (697) et Noa (672). Si ces prénoms restent très populaires, Noa, qui clôt le Top 10, connaît une baisse sensible par rapport au début de la décennie, lorsqu'il était attribué à plus de mille filles chaque année.

Le classement illustre la prépondérance des prénoms d'origine biblique en Israël, tout en mettant en évidence l'influence de la diversité religieuse et culturelle du pays sur les choix des familles.