Israël : plus de 31 000 nouveaux demandeurs d’emploi depuis le début de l’opération "Rugissement du Lion"

Depuis le déclenchement de l’opération « Rugissement du Lion », plus de 31 000 nouveaux demandeurs d’emploi ont été enregistrés en Israël, selon les données du service de l’emploi publiées le 22 mars. Au total, 31 122 personnes se sont inscrites, dont près de 13 000 au cours de la seule dernière semaine, signe d’un impact économique rapide du conflit.

Les autorités estiment que ce chiffre pourrait encore augmenter dans les prochains jours, notamment après l’approbation des assouplissements concernant les conditions d’accès aux allocations chômage dans le cadre des congés sans solde. À titre de comparaison, plus de 118 000 personnes s’étaient inscrites lors d’une précédente opération militaire, principalement après la mise en place de mesures similaires.

Les données révèlent également une forte disparité de genre : 61,5 % des nouveaux inscrits sont des femmes, contre 38,5 % d’hommes. Sur le plan géographique, la région de Dan (centre du pays) est la plus touchée avec 8 465 demandeurs d’emploi, suivie de près par le nord avec 8 404 inscrits. Les régions du Sharon et des vallées comptent 4 939 nouveaux demandeurs, Jérusalem 4 827, et le sud 4 487.

Le service de l’emploi indique suivre la situation en temps réel et assurer une prise en charge continue via ses plateformes numériques. Parallèlement, le Centre national pour la continuité fonctionnelle de l’emploi a été activé en mode d’urgence afin de soutenir les employeurs et garantir la gestion des effectifs essentiels à l’économie.

Ces chiffres illustrent l’impact direct du conflit sur le marché du travail israélien, avec des répercussions économiques déjà sensibles.