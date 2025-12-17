Israël : plus de 50 mineurs toujours portés disparus depuis la création de l’État

Un rapport publié mercredi par le Centre de recherche et d’information de la Knesset dresse un constat préoccupant sur les disparitions de civils en Israël. Selon ces données actualisées, près de 600 dossiers de personnes disparues restent aujourd’hui non élucidés, certains remontant aux premières décennies de l’État.

Le document, élaboré à la demande de la Commission de la sécurité nationale, précise que ces cas concernent exclusivement des civils, à l’exclusion des soldats. Parmi eux, plus de 50 personnes étaient mineures au moment de leur disparition, soit environ 10 % du total. La majorité des disparus sont des hommes, qui représentent près de 75 % des cas.

Si l’essentiel des dossiers a été ouvert à partir de l’an 2000, en raison d’une amélioration du suivi et de la documentation policière, de nombreuses disparitions datant des années 1950 et 1960 demeurent toujours irrésolues. Le rapport souligne également une surreprésentation des non-Juifs parmi les personnes disparues : ils constituent environ 24 % des cas, un taux supérieur à leur part dans la population générale.

Les personnes âgées constituent un autre groupe à risque. Environ 10 % des disparus avaient 70 ans ou plus au moment des faits, une tranche d’âge particulièrement vulnérable.

Le rapport met en lumière des lacunes dans la politique de communication publique. Ainsi, le cas de la fillette Hymanut Kassaou, disparue il y a près de deux ans, ne figure pas sur le site officiel de la police consacré aux personnes recherchées. Plus largement, seule une minorité des milliers de signalements annuels donne lieu à l’ouverture d’un dossier officiel, et certains restent ouverts pendant des décennies.

Parmi les affaires récentes les plus médiatisées figurent celles de Moishe Kleinerman et de Hymanut Kassaou, devenues symboles d’un phénomène encore largement irrésolu.