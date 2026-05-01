Israël : un parachutiste électrocuté après s’être accroché à des lignes à haute tension dans le désert

Un homme d’une cinquantaine d’années a été grièvement blessé vendredi matin après un accident de parapente dans la région de l’Arava, dans le sud d’Israël. Lors de sa descente, son paramoteur s’est emmêlé dans des lignes électriques à haute tension près d’Ein Yahav, provoquant une électrocution et une chute violente.

Selon les services de secours, l’homme est resté suspendu aux câbles, conscient malgré ses blessures. Des équipes de la compagnie d’électricité, dépêchées en urgence sur les lieux, ont coupé le courant afin de permettre une intervention sans risque. Les secouristes ont ensuite procédé à une opération de sauvetage délicate, mobilisant notamment une nacelle élévatrice pour atteindre la victime coincée en hauteur.

Un secouriste du Magen David Adom a décrit une scène impressionnante : « Nous avons trouvé un homme d’environ 50 ans, conscient, coincé sur les câbles électriques après avoir percuté la ligne avec son parapente. Il souffrait de blessures liées au choc et à l’électrocution. Nous lui avons prodigué des soins sur place, alors qu’il était encore suspendu, avant de le descendre en sécurité. »

Après son extraction, la victime a reçu des soins d’urgence avant d’être évacuée par hélicoptère vers l’hôpital Soroka à Beer-Sheva. Son état est décrit comme modéré à grave, bien qu’il soit resté conscient tout au long de l’intervention.

Ce type d’intervention, rare et complexe, a nécessité une coordination étroite entre les équipes médicales, les pompiers et les techniciens de l’électricité, permettant d’éviter une issue plus dramatique.