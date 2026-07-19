Israël veut utiliser des crocodiles pour dissuader les évasions de prison

Israël a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de la sécurité de ses établissements pénitentiaires en ouvrant la voie à l'utilisation de crocodiles du Nil pour prévenir d'éventuelles évasions. La ministre de la Protection de l'environnement, Idit Silman, a officiellement reclassé cette semaine ces reptiles parmi la « faune élevée en captivité », permettant leur détention par les services de sécurité dans un cadre strictement réglementé.

Cette décision répond à une proposition formulée en décembre dernier par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui souhaitait déployer des crocodiles autour de certaines prisons afin de dissuader toute tentative d'évasion de détenus palestiniens. « Terroriste maudit, tu songes à tenter de t'évader ? Réfléchis-y à deux fois », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, illustrant son message par une image générée par intelligence artificielle le montrant tenant un crocodile en laisse.

Selon les médias israéliens, le projet vise principalement la prison de Ketziot, dans le sud d'Israël, où sont détenus de nombreux membres du Hamas capturés après l'attaque du 7 octobre 2023. Les crocodiles pourraient être installés dans les zones périphériques de l'établissement afin de renforcer le dispositif de sécurité.

D'après la réglementation entrée en vigueur, ces animaux ne pourront être détenus que par un organisme de sécurité et sous des conditions définies par l'Autorité israélienne de la nature et des parcs. Cette dernière s'était initialement opposée au projet, selon la chaîne israélienne Channel 13.

Cette initiative rappelle le centre de rétention pour migrants ouvert en Floride sous l'administration de Donald Trump, implanté dans une zone marécageuse peuplée d'alligators et surnommé par les médias « l'Alcatraz des alligators ». L'établissement a depuis été fermé, mais le concept semble avoir inspiré certains responsables israéliens en matière de sécurité pénitentiaire.