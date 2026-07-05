Jérusalem : un café pris pour cible pour son ouverture le Shabbat

Un café récemment ouvert dans le centre de Jérusalem a été la cible de manifestations de juifs orthodoxes après avoir choisi de rester ouvert durant le Shabbat, jour de repos hebdomadaire dans le judaïsme.

https://x.com/i/web/status/2073329800022839549 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon les employés de Café Basimta, plusieurs dizaines de manifestants orthodoxes, dont de nombreux mineurs, se sont rassemblés à quatre reprises samedi devant l'établissement. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent certains protestataires frappant contre les vitres, criant en direction des clients et perturbant l'activité du café. Le propriétaire, Yoel Ben David, a également affirmé que plusieurs tables avaient été renversées.

https://x.com/i/web/status/2073402145454403776 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Nous ne dérangeons personne. Il n'y a pas de haut-parleurs et le café est situé dans une ruelle », a expliqué le gérant, qui affirme avoir ouvert son établissement le Shabbat afin d'offrir davantage de lieux accessibles aux habitants de Jérusalem.

L'incident a rapidement suscité une importante vague de solidarité. Informés via les réseaux sociaux, de nombreux habitants laïcs sont venus soutenir le café, qui s'est retrouvé bondé au fil de la journée. Plusieurs clients ont expliqué vouloir défendre la liberté d'ouvrir des commerces le Shabbat et dénoncer les pressions exercées par des groupes extrémistes.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, l'équipe du Café Basimta a remercié les centaines de personnes venues manifester leur soutien, estimant que cette mobilisation était essentielle face aux intimidations.

La question de l'ouverture des commerces pendant le Shabbat demeure l'un des principaux sujets de tension entre religieux et laïcs en Israël.