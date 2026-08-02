Jérusalem : un chauffeur de bus agressé

Un chauffeur de la compagnie Superbus a été violemment agressé dans la nuit de samedi à dimanche à Jérusalem, alors qu'il s'apprêtait à prendre son service sur la ligne 2. L'attaque s'est produite au carrefour Eshkol-Ramot, où le conducteur était arrêté à un feu rouge.

Selon son témoignage, plusieurs jeunes ont commencé à frapper les parois du bus. Lorsqu'il a ouvert sa fenêtre pour comprendre ce qu'il se passait, ils se sont jetés sur lui et l'ont roué de coups. Le chauffeur a perdu connaissance pendant près de deux minutes, a perdu quatre dents et a subi plusieurs blessures au visage.

« Quand j'ai repris connaissance, j'avais du sang dans la bouche. Autour de moi, il n'y avait que des insultes, des cris et des visages remplis de haine. Je ne sais même pas pourquoi j'ai été attaqué. Je venais simplement de commencer mon service », a-t-il raconté.

Malgré son état, il est parvenu à reprendre le contrôle du véhicule et à le garer en sécurité avant d'alerter la police. Il a ensuite été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins. Une enquête a été ouverte.

L'organisation Koach LaOvdim, qui défend les droits des salariés, a dénoncé « une nouvelle ligne rouge franchie », qualifiant l'agression de « tentative de lynchage ». Elle appelle les autorités à renforcer la sécurité des conducteurs de bus, régulièrement pris pour cible.

Cette agression s'inscrit dans une série d'attaques contre des chauffeurs de transports publics en Israël. Selon les chiffres de l'Organisation des chauffeurs de bus de la Histadrout Leumit, 812 agressions ont été recensées en 2025, soit une hausse de 17 % par rapport à l'année précédente. Plus d'un tiers de ces violences sont considérées comme graves et impliquent parfois des armes blanches, des bouteilles en verre ou des objets contondants. De nombreux chauffeurs arabes affirment également être visés en raison de leur origine.