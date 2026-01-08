Jérusalem : un dentiste arrêté pour incitation au terrorisme sur les réseaux sociaux

La police israélienne a annoncé jeudi l’arrestation d’un chirurgien-dentiste, résident de Jérusalem-Est, soupçonné d’avoir publié des contenus d’incitation au terrorisme et de glorification du Hamas sur les réseaux sociaux. Le suspect a été interpellé à l’issue d’une enquête numérique menée par les unités de la police du district de Jérusalem.

Selon les autorités, les enquêteurs ont identifié un compte diffusant des messages qualifiés de particulièrement graves, dont une publication affirmant : « C’est le djihad – la victoire ou le martyre ». Les contenus repérés incluaient des propos d’éloge et de soutien explicite à l’organisation terroriste Hamas.

Grâce à des investigations approfondies, la police est parvenue à remonter jusqu’à l’auteur présumé des publications, un dentiste exerçant et résidant dans la partie orientale de la capitale. Le suspect a été arrêté puis présenté devant un tribunal, qui a ordonné la prolongation de sa détention jusqu’au 12 janvier, afin de permettre la poursuite des actes d’enquête.

L’affaire a suscité de vives réactions sur le plan politique, notamment dans le secteur de la santé. La présidente de la commission de la Santé à la Knesset, la députée Limor Son Har-Melech, a dénoncé des « publications choquantes » et parlé d’un « signal d’alarme grave ».

« Le fait qu’un professionnel de santé exprime un soutien au terrorisme est une réalité à laquelle nous ne pouvons pas nous résigner. Il ne s’agit pas de cas isolés, mais d’un mal profond qui s’est infiltré dans notre système de santé à la faveur du silence et de la complaisance », a-t-elle déclaré.

La députée a annoncé la convocation prochaine d’une réunion parlementaire consacrée à la question des professionnels de santé impliqués dans des actes ou discours de soutien au terrorisme. « Nous exigerons des réponses claires : comment en est-on arrivé là, et quelles mesures l’État d’Israël entend prendre pour écarter définitivement toute personne qui œuvre contre notre existence », a-t-elle conclu.