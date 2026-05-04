La police israélienne résout le meurtre de l'adolescent Evyatar Azarzar tué en 2019

L'unité centrale du district de Tel-Aviv a déposé une déclaration du procureur contre trois suspects originaires de Bnei Brak, âgés d'une trentaine d'années. Une mise en accusation formelle devrait être déposée dans les prochains jours, accompagnée d'une demande de maintien en détention jusqu'à la fin de la procédure judiciaire.

Evyatar Azarzar avait disparu début décembre 2019. Son corps avait été retrouvé environ trois semaines plus tard dans une fosse, dans une zone dégagée près du carrefour de Morasha, non loin du cimetière local. Il présente des blessures par balle. Sur les lieux, les enquêteurs avaient également découvert des balles, des douilles et des munitions d'arme de poing.

La découverte du corps avait mis fin à d'importantes recherches, participant avait notamment participé des volontaires de l'organisation ZAKA. À l'époque, les enquêteurs privilégiaient déjà la piste d'un règlement de comptes criminels.

Selon les conclusions de l'enquête, une avancée significative a été réalisée en avril dernier, permettant l'arrestation de quatre suspects. Certains étaient déjà connus des services de police, selon des informations rapportées à l'époque par les médias israéliens. Un mandat de confidentialité avait alors été imposé sur plusieurs éléments du dossier.

L'enquête a depuis permis de reconstituer les faits. Le soir du 8 décembre 2019, les suspects auraient conduit Evyatar Azarzar vers le lieu du crime, avant de l'abattre peu après. Ils auraient ensuite jeté son corps dans une fosse avant de prendre la fuite. Les enquêteurs soupçonnent également les suspects d'avoir tenté d'incendier le véhicule utilisé pour commettre le meurtre.

Au fil des années, les policiers de l'unité centrale de Tel-Aviv ont mené leurs enquêtes afin d'identifier les personnes impliquées et de réunir les éléments nécessaires à leur inculpation.

La détention des suspects a été prolongée à plusieurs reprises par le tribunal de première instance de Tel-Aviv, afin de permettre aux enquêteurs de finaliser leur travail. À l'issue de l'enquête, le parquet de Tel-Aviv a retenu des éléments suffisants contre trois d'entre eux.

Cette affaire, restée ouverte pendant plus de six ans, avait profondément marqué la communauté de Bnei Brak, d'où était originaire la victime.