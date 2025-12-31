La population d’Israël est de 10,1 millions d’habitants à la veille de 2026

La population d’Israël est estimée à 10,178 millions d’habitants à la veille de 2026, a annoncé ce mercredi le Bureau central des statistiques (CBS). Parmi eux, 7,771 millions sont des Juifs et autres (76,3 %), 2,147 millions d’Arabes (21,1 %) et 260 000 étrangers (2,6 %). En 2025, environ 182 000 bébés sont nés dans le pays.

La population a augmenté de 112 000 personnes, soit un taux de croissance de 1,1 %, identique à celui de 2024 mais inférieur aux années précédentes. Toutefois, l’Institut Taub, spécialisé dans les études démographiques, indique que la croissance réelle de la population avait chuté sous 1 %, en raison du vieillissement rapide de certaines communautés, de la stabilisation des naissances et de l’augmentation des décès, notamment au sein de la population arabe.

Sur le plan migratoire, le solde international reste négatif, avec un déficit d’environ 20 000 personnes. En 2025, 69 300 Israéliens ont quitté le pays, tandis que 19 000 résidents sont rentrés. Le nombre d’immigrants s’élève à 24 600, soit près de 8 000 de moins qu’en 2024.

Ces chiffres confirment une tendance au ralentissement de la croissance démographique, marquée par un vieillissement progressif de la population et une émigration toujours significative, malgré le maintien d’un taux de natalité élevé dans certaines communautés.