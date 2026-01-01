Le premier bébé de 2026 en Israël est issu de la localité de Dolev
L’année 2026 a commencé sous le signe de la vie et de l’émotion en Israël. Le tout premier bébé de la nouvelle année est né à Jérusalem, à l’hôpital Hadassah Har HaTsofim, dès la première minute après minuit.
Shira-Leah et Uri Rozman, originaires de la localité de Dolév, ont accueilli leur cinquième enfant à 00h01 précises. Le nouveau-né, un garçon, pesait 2,884 kilos à la naissance. L’accouchement s’est déroulé dans de très bonnes conditions, accompagné par les sages-femmes Odelia Mandelovitch et Rachel Tznoïert.
« J’ai vécu un très bel accouchement, avec une équipe formidable, grâce à Dieu. Tout s’est parfaitement déroulé et ce fut une expérience magnifique », a confié Shira-Leah, enseignante de profession. Elle a ajouté : « Je souhaite que le peuple d’Israël continue de grandir et de se renforcer. »
Quelques minutes plus tard, à 00h23, une petite fille est née à l’hôpital Sheba. Il s’agit du troisième enfant de Barak et Oshrit Langerman, originaires de Mitspe Ramon. L’accouchement a été accompagné par la sage-femme Renana Raz. « Tu m’as comblée de vie et de grâce », ont déclaré les parents, émus.
La nuit s’est poursuivie dans une atmosphère festive dans les maternités du pays. À l’hôpital Hillel Yaffe, un premier garçon est né à 01h00 à Ofri et Assaf Assor, de Pardess Hanna. À Rambam, à Haïfa, Nadia Kolousov a donné naissance à sa deuxième fille à 01h22. Plusieurs autres naissances y ont été enregistrées dans la nuit.
Des accouchements ont également eu lieu à Ichilov, Ziv à Safed et dans d’autres centres médicaux. Les hôpitaux israéliens font état d’une nuit particulièrement active et joyeuse, marquant une entrée pleine d’espoir dans la nouvelle année.