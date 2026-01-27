Le safari de Ramat Gan va déménager

Après un demi-siècle d’existence, le safari de Ramat Gan s’apprête à changer de site. Un accord conclu entre la municipalité de Ramat Gan et le gouvernement israélien prévoit le transfert du safari vers le parc Ariel Sharon, sur le site de Hiriya, au sud de Tel-Aviv. L’annonce a été faite par le maire, Carmel Shama HaCohen, et la signature officielle de l’accord doit intervenir dans les prochains jours sous l’égide du ministère de la Protection de l’environnement.

L’État financera la création d’un nouveau safari, pour un montant estimé à près de 500 millions de shekels. Le projet vise un complexe « aux standards internationaux les plus avancés », avec une amélioration substantielle du bien-être animal et une expérience de visite modernisée. Selon la municipalité, les limites administratives de la ville seront étendues afin que le nouveau safari reste juridiquement rattaché à Ramat Gan.

Le départ du safari actuel libérera un vaste espace stratégique, au cœur du tissu urbain. Celui-ci sera utilisé pour un réaménagement d’envergure, articulé autour de trois axes majeurs. D’abord, le parc national adjacent verra sa superficie quasiment doubler, avec la plantation annoncée d’environ 10 000 arbres, renforçant ainsi le poumon vert de la métropole.

Ensuite, un nouvel échangeur routier sera construit afin de relier directement Ramat Gan à la route 4. L’objectif est de désengorger les axes sud et est de la ville, notamment le secteur très fréquenté d’Aluf Sadeh.

Enfin, une nouvelle zone résidentielle est prévue, comprenant plusieurs milliers de logements. Le maire la présente comme la « première quartier IA d’Israël », intégrant des solutions énergétiques autonomes, des infrastructures de transport intelligent et une offre de logements abordables destinée aux jeunes habitants.

Ce projet marque un tournant majeur pour Ramat Gan, combinant développement urbain, transition écologique et modernisation des infrastructures.