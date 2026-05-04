Polémique autour du « panier d’État » de Nir Barkat, inaccessible en Judée-Samarie

La chaîne Carrefour a remporté l’appel d’offres gouvernemental lancé pour mettre en œuvre ce programme, présenté comme l’un des projets phares du ministre de l’Économie Nir Barkat contre la vie chère.

Le dispositif repose sur un principe simple : proposer une centaine de produits de grande consommation avec une réduction fixe de plus de 30 %. Dans un pays où le coût de la vie reste une préoccupation majeure, l’objectif est de créer un repère clair pour les consommateurs et d’inciter les grandes chaînes à revoir leurs prix.

Selon les chiffres communiqués, les ventes des 100 produits proposés à prix réduit chez Carrefour ont bondi de 240 %, en ligne comme dans les succursales participant à l’opération. Selon les conditions fixées par l’appel d’offres, Carrefour devait exploiter au moins 40 magasins à travers le pays. Dans les faits, le panier à prix réduit est proposé dans plus d’une cinquantaine de points de vente de l’enseigne.

Mais aucun de ces magasins ne se trouve en Judée-Samarie, où Carrefour ne dispose d’aucune succursale physique. Cette absence provoque la colère d’habitants de la région, qui dénoncent une mesure discriminatoire. Selon eux, le programme exclut de facto toute une partie de la population israélienne, alors même qu’il s’agit d’une initiative soutenue par l’État.

Les critiques estiment que l’appel d’offres aurait dû prendre en compte la couverture géographique du dispositif, afin de garantir un accès équitable aux produits subventionnés ou proposés à prix réduit.

Le service de livraison en ligne de Carrefour est disponible dans certaines zones de Judée-Samarie. Néanmoins, pour les habitants concernés, cette option ne suffit pas à compenser l’absence de magasins physiques dans la région.