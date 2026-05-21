Près de 1 000 candidats à la conversion réunis à Jérusalem avant Shavouot

Le Bureau national de la conversion, rattaché au bureau du Premier ministre israélien, a organisé cette semaine à Jérusalem un rassemblement national de candidats à la conversion, à l’approche de la fête de Shavouot.

L’événement, organisé dans la vieille ville sous le thème « Le peuple éternel, un seul peuple », a réuni environ 1 000 personnes engagées dans différentes étapes du processus de conversion au judaïsme. Il s’est tenu en présence du grand rabbin séfarade d’Israël, David Yosef.

Le Bureau national de la conversion est chargé de gérer les procédures officielles de conversion en Israël. Il constitue l’adresse centrale pour les personnes souhaitant rejoindre le peuple juif dans un cadre à la fois halakhique et étatique.

Dans un message, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié la conversion officielle de « mission nationale majeure », estimant qu’elle touche « au cœur de notre identité et de l’avenir de l’État d’Israël comme État juif ». Il a rappelé que la fête de Shavouot est associée à la lecture du Livre de Ruth, figure biblique ayant choisi de rejoindre le peuple juif.

Avant le rassemblement principal, les participants ont effectué des visites dans la vieille ville, puis se sont rendus au Mur occidental. L’événement s’est conclu au Centre Davidson, en présence notamment du rabbin du Mur occidental et des lieux saints, Shmuel Rabinovitch, ainsi que du rabbin Yehuda Amichai, représentant du Bureau national de la conversion.

En 2025, 2 610 personnes ont achevé leur conversion par le biais du Bureau national de la conversion. Aujourd’hui, 5 160 candidats suivent une préparation dans le cadre civil, auxquels s’ajoutent 750 soldats inscrits au programme militaire Nativ, soit 5 910 élèves au total.