Profanation d’objets sacrés dans une synagogue de Givatayim

Un grave acte de profanation a été signalé dans la nuit de dimanche à lundi à l’entrée de la synagogue Beit Yosef, rue Gilboa, à Givatayim. Selon la police, un individu circulant en trottinette serait arrivé sur place avec un sac contenant des objets religieux juifs, notamment des tefillin et des livres de prières, avant de les profaner publiquement puis de prendre la fuite.

Alertées, les forces de l’ordre ont immédiatement déployé des unités sur les lieux, lancé des recherches pour retrouver le suspect et ouvert une enquête afin d’établir précisément les circonstances de cet acte.

Les deux grands rabbins d’Israël, David Yosef et Kalman Ber, ont exprimé leur profonde indignation dans un communiqué commun. « Le cœur se brise à la vue de livres de prières, de tefillin et de châles de prière profanés et jetés avec mépris. Attenter à ce qui est sacré pour Israël, c’est s’en prendre au cœur même du peuple juif », ont-ils déclaré.

Les autorités rabbiniques ont appelé la police et les services de sécurité à agir avec la plus grande fermeté afin d’identifier les responsables, de les traduire en justice et d’appliquer toute la rigueur de la loi.