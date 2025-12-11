Sondage : 92 % des Israéliens laïcs allument les bougies de Hanoucca

Une large majorité d’Israéliens laïcs perpétuent la tradition de Hanoucca. D’après une enquête réalisée pour le Tzohar Index for Judaism and Tradition, 92 % des personnes se définissant comme laïques déclarent allumer les bougies de la fête, que ce soit chaque soir ou seulement à certaines occasions.

Dans le détail, 68 % affirment respecter pleinement le rituel en allumant les bougies durant les huit nuits, tandis qu’environ 24 % le font seulement certains soirs. Seuls 8 % disent ne jamais allumer de bougies. Ces chiffres, relevés par l’indice Tzohar, mettent en lumière l’ancrage culturel de Hanoucca au sein de la société israélienne au-delà des pratiques religieuses strictes.

La fête des Lumières apparaît ainsi comme un marqueur identitaire partagé, célébré autant pour ses symboles que pour sa dimension spirituelle. Selon les auteurs du sondage, Hanoucca demeure un élément de cohésion nationale, porteur de valeurs telles que l’unité, la liberté intérieure et le courage.

Le rabbin Asher Sabag, membre du conseil de Tzohar, voit dans cet attachement un écho profond à l’histoire et à la psychologie collective israéliennes. Il rappelle que l’héroïsme des "quelques-uns face aux nombreux", au cœur du récit de Hanoucca, résonne particulièrement avec l’expérience nationale d’indépendance et de renaissance.

Dans le contexte des événements du 7 octobre, il estime que le geste d’allumer une bougie prend une dimension supplémentaire. Le rabbin souligne que cette lumière symbolise l’espoir et la solidarité, mais aussi une force intérieure qui appelle à ne pas céder au désespoir. "La flamme exprime une forme de rébellion et de résilience, offrant un souffle de spiritualité et de sainteté", affirme-t-il.