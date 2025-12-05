Un footballeur de la Ligue nationale israélienne arrêté pour trafic de drogue

La police israélienne a annoncé vendredi avoir arrêté, au terme d’une enquête sous couverture, un couple domicilié à Afula, dans le nord du pays, soupçonné de détenir et de distribuer des drogues dures. L’un des suspects est un joueur de football évoluant en Ligue nationale, ce qui donne à l’affaire un retentissement particulier dans le milieu sportif.

Les deux suspects ont été interpellés jeudi soir après une fouille effectuée dans le véhicule du joueur. Les policiers y ont découvert plusieurs types de stupéfiants conditionnés en doses prêtes à être distribuées. Parallèlement, des agents positionnés près du domicile du couple ont arrêté une troisième femme, surprise en train de quitter l’immeuble avec une importante quantité de drogues entre les mains.

Le footballeur et sa compagne, âgés de 29 et 34 ans, ont été placés en garde à vue. Ils doivent être présentés dans la journée devant le tribunal de première instance de Nof HaGalil, où la police demandera la prolongation de leur détention. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer l’ampleur présumée du réseau et le rôle exact de chacun des suspects.