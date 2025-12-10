Un homme tué dans l'explosion d'un véhicule près de Nahalal

Un homme a perdu la vie mercredi dans l'explosion d'un véhicule au carrefour de Nahalal, près de Ramat Yishai dans le nord d'Israël. Les circonstances exactes de l'évènement font actuellement l'objet d'une enquête. Deux autres personnes présentes sur les lieux ont été légèrement blessées mais n'ont pas nécessité de soins médicaux.

Suite à l'explosion, la route 73 a été fermée à la circulation dans les deux sens. Un secouriste du Magen David Adom (MDA) présent sur les lieux a relaté l'intervention : "Nous avons reçu un appel concernant l'explosion d'un véhicule. Nous sommes arrivés rapidement sur place et avons découvert la voiture en flammes, entourée de nombreux débris, ainsi que deux autres véhicules endommagés. Pendant les opérations d'extinction de l'incendie, nous avons trouvé un homme sans signes vitaux présentant de multiples traumatismes".

Le secouriste a poursuivi : "Nous avons effectué des examens médicaux mais avons dû constater son décès sur place. Deux passants qui se trouvaient à proximité lors de l'incident ont été examinés par les équipes du MDA mais n'ont pas eu besoin de soins supplémentaires ni d'hospitalisation".

Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer l'origine de cette explosion qui a coûté la vie à cet homme et causé d'importants dégâts matériels dans cette zone habituellement fréquentée du nord d'Israël.