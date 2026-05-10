Une nouvelle faculté de médecine ouvrira à Eilat en octobre

Une nouvelle faculté de médecine doit ouvrir ses portes à Eilat en octobre prochain. Cette création marque une étape importante pour le développement des services de santé et de la formation médicale dans le sud d'Israël.

La future école sera dirigée par la professeure Hana Leiba, récemment nommée doyenne. Médecin et chercheuse expérimentée, elle connaît bien le système de santé israélien et occupe déjà plusieurs postes de direction au sein de Clalit Health Services.

Selon Hana Leiba, cette faculté représente une chance à la fois pour Eilat et pour l'ensemble du pays. Elle estime que le projet permettra de contribuer au développement du sud d'Israël tout en formant une nouvelle génération de médecins.

La professeure Hana Leiba est rentrée en Israël il y a quelques jours après un séjour au Laos, où elle dirigeait une délégation de chirurgiens ophtalmologues. L'équipe ya soigné des enfants vivants dans des régions dépourvues de spécialistes en ophtalmologie pédiatrique. Elle se consacre désormais à la préparation de la première année universitaire de la nouvelle faculté.

En parallèle, Hana Leiba continue d'exercer des responsabilités au sein de Clalit. Elle dirige notamment le centre de recherche et d'innovation universitaire ARIK, au Kaplan Medical Center, et supervise la recherche dans la division hospitalière de Clalit.

La nouvelle école a été créée à l'initiative du docteur Moshe Cohen. Elle vise à offrir davantage de possibilités aux étudiants israéliens et étrangers souhaitant étudier la médecine. Elle doit également contribuer à répondre au manque croissant de médecins en Israël.

Les promoteurs du projet estiment que la faculté pourrait également accélérer l'amélioration des infrastructures de santé à Eilat et dans l'ensemble du sud du pays.

L'un des objectifs majeurs est de développer l'hôpital Yoseftal pour en faire un centre important de formation et d'enseignement. Hana Leiba reconnaît que l'hôpital est encore en phase de développement sur le plan académique, mais affirme que la Clalit est pleinement engagée dans ce processus.

« Je suis convaincue que nous pouvons y parvenir », at-elle déclaré.

La future doyenne estime également que les étudiants profiteront de la coopération avec plusieurs hôpitaux à travers le pays.

Le programme a déjà recruté plus de 70 enseignants israéliens. Il a également signé un partenariat avec l'Université de Debrecen, en Hongrie, que Hana Leiba présente comme l'une des grandes universités médicales d'Europe.

L'intérêt pour cette nouvelle faculté est déjà important. Environ 100 candidats sont encore en lice pour les dernières places de la première promotion, attendue à Eilat en octobre.