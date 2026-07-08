Le sélectionneur égyptien insulte et crache vers des supporters israéliens

La Coupe du monde a été le théâtre d'un nouvel incident mêlant sport et politique. Mardi, au terme de la défaite de l'Égypte face à l'Argentine à Atlanta, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a tenté de s'en prendre à un supporter qui agitait un drapeau israélien dans les tribunes.

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Alors qu'il regagnait les vestiaires après le coup de sifflet final, Hossam Hassan a aperçu le supporter et s'est dirigé vers lui dans un geste de colère. Les agents de sécurité présents sur place sont rapidement intervenus pour le maîtriser avant tout contact. Selon plusieurs témoins, son frère Ibrahim Hassan, entraîneur adjoint de la sélection égyptienne, a ensuite participé à une altercation avec un photographe avant que les deux hommes ne quittent définitivement les lieux.

L'incident intervient quelques jours seulement après une autre séquence controversée. À l'issue de la qualification de l'Égypte contre l'Australie en seizièmes de finale, Hossam Hassan avait défilé sur la pelouse avec un drapeau de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), affirmant dédier la victoire « au peuple égyptien et au peuple palestinien ».

Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montraient alors le sélectionneur parcourant le stade sous les chants de « Free, Free Palestine ». Après la rencontre, Hossam Hassan avait déclaré avoir « le cœur et l'âme » avec les Palestiniens.

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Avant le match contre l'Argentine, le technicien avait de nouveau assumé sa prise de position. « Si quelqu'un dans le monde ne ressent pas la souffrance du peuple palestinien, alors il n'est pas humain », avait-il déclaré lors d'une interview.