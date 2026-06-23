Mondial 2026 : Ronaldo entre dans l’histoire, le Portugal écrase l’Ouzbékistan

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois marqué l’histoire du football mondial. Lors de la large victoire du Portugal face à l’Ouzbékistan (5-0), l’attaquant portugais est devenu le premier joueur à inscrire au moins un but lors de six Coupes du monde différentes.

Âgé de 41 ans, Ronaldo a ouvert le score dès la sixième minute avant d’ajouter un deuxième but avant la pause, portant son total à dix réalisations en Coupe du monde.

Grâce à cette performance, la star portugaise devient également le deuxième buteur le plus âgé de l’histoire de la compétition. À 41 ans et 138 jours, il dépasse son ancien coéquipier Pepe, qui avait marqué lors de l’édition précédente à l’âge de 39 ans. Seul le Camerounais Roger Milla conserve le record absolu, avec un but inscrit lors du Mondial 1994 à 42 ans et 39 jours.

Ce nouveau doublé confirme la longévité exceptionnelle de Cristiano Ronaldo, qui continue d’accumuler les records plus de deux décennies après ses débuts au plus haut niveau. Porté par son capitaine, le Portugal s’est imposé sans difficulté face à l’Ouzbékistan et poursuit son parcours dans la compétition avec ambition.