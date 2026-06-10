La soirée la plus "Frenchie" de l'année : la haute gastronomie s’engage pour Méir Panim à Herzliya !

Alerte événement ! Le 24 juin 2026, l’hôtel Dan Accadia d’Herzliya accueille le tout premier Gala de Méir Panim en Israël. Une soirée d'exception qui réunira de nombreuses célébrités et personnalités engagées pour soutenir les plus démunis.

Un sommet de la gastronomie française, 100% GLAT CACHER !

C’est une première historique. Prenez deux monstres sacrés de la cuisine française et faites-les venir en Israël. Leur défi ? Signer un menu de haute gastronomie strictement Glat Cacher.

Aux fourneaux, un duo de choc venu spécialement de Paris :

Guillaume Gomez : L'homme qui a dirigé les cuisines du Palais de l’Élysée pendant 25 ans.

Ghislaine Arabian : La célèbre cheffe doublement étoilée du mythique restaurant Le Doyen.

Ils feront équipe avec le chef israélien du Dan Accadia, Golan Israeli, pour vous offrir la soirée la plus Frenchie jamais vue en Israël !

Pourquoi ce Gala s'installe-t-il en Israël ?

Après 27 galas mémorables en France, le 28ème traverse la Méditerranée. Face à la hausse record de l'antisémitisme en France depuis le 7 octobre 2023, la communauté francophone a choisi l'Alyah en masse. Aujourd'hui, les olim de France veulent se retrouver, faire la fête et continuer à soutenir la cause magnifique qu'ils portaient déjà depuis l'Hexagone.

Des célébrités engagées pour la cause

Pour cette grande première, l'événement fait le plein de soutiens prestigieux. De nombreuses figures publiques, artistes et personnalités influentes ont déjà confirmé leur présence pour porter haut les valeurs de partage de l'association lors de cette soirée pleine de surprises.

Au-delà de l'assiette, l'urgence du terrain

Derrière l'élégance de ce gala, il y a une mission vitale. Méir Panim, parrainée historiquement par des personnalités majeures comme Arthur et Elie Wiesel, se bat depuis 26 ans contre la précarité en Israël. Face à la faim, l'association distribue 1,5 million de repas par an dans tout le pays. Des restos gratuits, des repas chauds dans les écoles, des livraisons pour les malades, les handicapés et les survivants de la Shoah...

Mais avec la guerre, les besoins ont explosé. L'ONG soutient désormais des milliers de familles déplacées et des réfugiés ukrainiens. Elle finance aussi du soutien scolaire, de l'aide psychologique et des formations professionnelles pour l'intégration des publics haredim.

Réservez votre place, changez des vies !

Ne ratez pas le rendez-vous solidaire et gastronomique de l’année. Les places sont limitées !

Pour réserver vos places dès maintenant : Cliquez sur https://tickchak.co.il/105464

À noter : Un reçu CERFA français est délivré pour les paiements en euros, et un Tofess 46 (Seif 46) pour les paiements en shekels.

Vous ne pouvez pas venir ? Soutenez leur action par un don : Rendez-vous sur www.meirpanim.fr/

« La force de Méir Panim, c’est notre générosité. »