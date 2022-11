"Les préparatifs sont en cours pour donner le plus grand concert de la région arabe"

La chanteuse libanaise de renom Myriam Fares s'est associée à la chanteuse américaine Nicki Minaj et au chanteur colombien Maluma pour une nouvelle chanson de la Coupe du Monde au Qatar intitulée "Tukoh Taka". C'est la première chanson de la Coupe du monde en arabe, en anglais et en espagnol. Le titre est sorti vendredi sur Universal Arabic Music, Universal Music Group et Republic Records.

Fares et Maluma se produiront ensemble à l'ouverture du FIFA Fan Festival au parc Al-Bidda le 19 novembre.

"Les préparatifs sont en cours pour donner le plus grand concert de la région arabe pour l'ouverture du FIFA Fan Festival... Soyez prêt à assister à cet énorme événement", a écrit la chanteuse sur son compte Instagram.

Myriam Fares est née à Kafar Shlal, dans le sud du Liban, sa musique traditionnelle est fortement imprégnée de pop que les DJ remixent. Elle fait partie des chanteuses les plus renommées dans le monde arabe.

En 2003, elle sort son premier album "Myriam" qui comporte 8 titres. Son single "La Tis'alni", devient un gros succès et lui permet d’étendre sa notoriété en Égypte.

Mais c'est grâce à son second album sorti en 2005, "Nadini" que la chanteuse accède à la consécration, grâce à la fusion hip-hop/arabe. Elle se produit dans des concerts à travers le monde arabe, au Maroc en passant par Dubaï, le Koweït ou encore la Jordanie.

En mai 2015, Myriam dévoile le premier clip de son nouvel album intitulé "Aman", réalisé par Cherine Khoury et produit par Myriam Music.