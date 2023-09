"Vous n’êtes que des invités en Palestine. Respectez les Palestiniens pour l’asile qu’ils vous accordent" (Khamzat Chimaev)

Le combattant UFC tchétchène vivant en Suède, Khamzat Chimaev, a récemment publié sur son compte Instagram un message polémique à l'adresse des Israéliens. "Vous n’êtes que des invités en Palestine. Respectez les Palestiniens pour l’asile qu’ils vous accordent. Un jour, vous serez expulsés de leur territoire inshallah", a-t-il écrit. "Donnez-moi l’homme le plus fort d’Israël et je le détruirai", a-t-il poursuivi.

Ce message belliqueux a bien évidemment suscité la polémique, poussant Khamzat Chimaev à le supprimer. Le combattant israélien Natan Lévy, a fait remarquer, sur X (ex-Twitter), la suppression du message haineux aux fans du Tchétchène, suscitant leur colère et une bordée d’injures. Les fans d’UFC ont néanmoins exprimé leur désir de voir les deux combattants s’affronter, au vu de leur antagonisme politique.

Martialartsmindset via wikipedia commons Le combattant israélien de MMA, Natan Levy

Khamzat Chimaev ne perd pas une occasion d’afficher son soutien à la cause palestinienne, notamment sur les réseaux sociaux, par des commentaires anti-israéliens particulièrement violents. Cet habitué des messages politiques sur la toile n'hésite pas non plus à revendiquer ses liens avec le dirigeant tchétchène controversé, Ramzan Kadyrov.

Début août, il s’était affiché avec un tee-shirt mentionnant : "De la rivière à la mer, la Palestine sera libérée". Fort de ses 12 victoires pour zéro défaite, Khamzat Chimaev est actuellement l’un des combattants les plus en vue de la liste UFC.