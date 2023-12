"Pedro Sànchez soutient le terrorisme", estime le joueur de foot espagnol José Rodriguez

"Pedro Sànchez est favorable à une organisation dont le but est de tuer les Juifs, alors qu'Israël veut que toute la région prospère"

Le footballeur espagnol José Rodríguez Martínez, actuel milieu de terrain de l'Hapoel Tel Aviv, a fustigé le Premier ministre de son pays Pedro Sánchez, lors d'une interview accordée ce mardi matin sur le site Legal Sport, et a raconté comment il avait vécu le "Shabbat noir" du 7 octobre.

"Le 7 octobre a été la chose la plus proche de l'enfer que j'ai jamais vécue", a-t-il raconté. "J'étais chez moi parce que nous étions censés jouer l'après-midi, et très tôt le matin, les sirènes à la roquette se sont déclenchées. Elles ont sonné toute la journée, ce qui était très inhabituel", a confié le footballeur.

"Il m’a fallu deux ou trois jours pour quitter le pays avec ma famille et c’était terrible. L'ambassade d'Espagne ne nous a pas du tout aidés. Mes impôts ne servent finalement à rien", a-t-il lancé. "Normalement, rien ne se passe et on mène une vie normale en Israël, mais deux ou trois fois par an, des sirènes peuvent retentir. Vous passez trois ou cinq minutes dans le bunker et vous pouvez vaquer ensuite à vos occupations", a-t-il relaté.

"Je veux mener l'Hapoel Tel Aviv au championnat d'Israël

Concernant la suite de sa carrière en Israël, le joueur a expliqué : "Je voudrais remplir mon contrat avec le club, parce que je me sens comme un joueur clé, je veux mener l'Hapoel Tel Aviv au championnat d'Israël et aux compétitions européennes. Mais si la situation empire ou ne s’améliore pas, je devrais trouver une solution".

Fin novembre, le Premier ministre espagnol avait provoqué la polémique en Israël. "Sánchez n'est pas pris très au sérieux en Israël. Je suis surpris qu'il soutienne le terrorisme, sachant qu'une grande partie de l'aide à la Palestine va au Hamas dont l'idéologie est de tuer les Juif. Israël, lui, veut que toute la région prospère et parvienne à un avenir meilleur", a-t-il déclaré. En visite au terminal égyptien de Rafah le 24 novembre avec son homologue belge Alexander De Croo, Pedro Sanchez avait déclaré que "le meurtre aveugle de civils innocents" dans les territoires palestiniens était "absolument inacceptable".

