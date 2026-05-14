Arsenal choisit Deel, fondée par un Israélien, comme nouveau sponsor sur la manche du maillot des Gunners

Arsenal a annoncé que Deel, géant mondial de la paie et des ressources humaines fondé par l’entrepreneur israélien Alex Bouaziz, deviendra son nouveau sponsor officiel de manche à partir de la saison 2026-2027. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, le logo de Deel figurera sur la manche gauche des maillots domicile, extérieur et third du club londonien.

Ce partenariat renforce une collaboration déjà engagée en décembre 2025, lorsque Deel était devenu le partenaire officiel d’Arsenal pour sa plateforme RH. Fondée en 2019 par Alex Bouaziz et Shuo Wang, l’entreprise s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs mondiaux des solutions de paie et de gestion des talents. Elle accompagne aujourd’hui plus de 40 000 entreprises et 1,5 million de travailleurs dans 150 pays. L’an dernier, Deel était valorisée à 17,3 milliards de dollars après une levée de fonds de série E.

Alex Bouaziz a salué un « moment de fierté » pour l’entreprise. « Quand nous avons noué un partenariat avec Arsenal l’an dernier, nous avions dit que ce n’était que le début », a-t-il déclaré, soulignant que voir le nom de Deel sur l’un des maillots les plus emblématiques du football mondial reflétait une ambition internationale partagée.

Né en France et ayant grandi entre Paris et Tel Aviv, Bouaziz a aussi plaisanté sur LinkedIn à propos de ses préférences footballistiques, alors qu’Arsenal doit affronter le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions à la fin du mois. « Oui, je suis supporter du PSG », a-t-il écrit. « Mais comme tous les enfants français, j’ai grandi en rêvant devant Arsène, Titi et les Invincibles. »

La directrice commerciale d’Arsenal, Juliet Slot, a salué l’arrivée de Deel sur « l’un des emplacements les plus visibles du football mondial ». Le partenariat doit aussi permettre au club de déployer la plateforme Deel dans ses propres opérations RH.