CAN 2025 : le président de la Fédération sénégalaise de football met en cause le Maroc et la CAF

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a vivement critiqué l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025, mettant en cause le Maroc, pays hôte, ainsi que la Confédération africaine de football (CAF). Ses déclarations ont été faites une semaine après la finale remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0 après prolongations), disputée à Rabat.

Dans une vidéo diffusée par le média sénégalais Seneweb, Abdoulaye Fall affirme que « aucun pays ne s’est opposé au Maroc comme le Sénégal l’a fait » durant la compétition. Il a évoqué une influence marocaine au sein de la CAF, rappelant qu’un Marocain occupe l’un des postes de vice-président de l’instance continentale.

Le dirigeant sénégalais a pointé plusieurs dysfonctionnements, notamment en matière d’arbitrage. Selon lui, l’identité de l’arbitre de la finale n’a été communiquée que la veille du match, trop tard pour permettre une éventuelle récusation. La CAF aurait justifié ce délai par la volonté de protéger l’arbitre de pressions extérieures.

L’hébergement et la logistique ont également été critiqués. Initialement basé à Tanger, le Sénégal aurait été relogé dans un hôtel de Rabat jugé inadapté, situé en centre-ville et exposé au bruit. Abdoulaye Fall a aussi dénoncé la tentative d’imposer un entraînement au centre Mohammed VI, estimant que cela pouvait compromettre la confidentialité de la préparation sénégalaise.

Enfin, il a évoqué des failles de sécurité à l’arrivée de la délégation à Rabat. Après intervention auprès de la Fédération marocaine et de la CAF, des ajustements ont été apportés : renforcement de la sécurité, changement d’hôtel et accès à un autre stade d’entraînement.