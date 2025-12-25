CAN 2025 : Luca Zidane raconte le soutien de Zinédine Zidane à son choix algérien

À 27 ans, Luca Zidane a fait un choix fort et assumé : défendre les couleurs de l’Algérie après avoir évolué avec les équipes de France de jeunes. Une décision mûrement réfléchie, qu’il a prise avec le plein soutien de sa famille, à commencer par son père, Zinédine Zidane.

« Il m’a soutenu », confie le gardien algérien, aujourd’hui titulaire avec les Fennecs. Avant de s’engager officiellement avec la sélection, Luca Zidane a pris soin d’en parler à son père. « Il m’a dit : fais attention, c’est ton choix. Il pouvait me conseiller, mais il m’a clairement laissé la décision finale », explique-t-il. Une posture fidèle à la philosophie de Zinédine Zidane, soucieux de laisser son fils tracer son propre chemin, loin des comparaisons pesantes.

Ce choix revêt aussi une dimension profondément personnelle. « Quand je pense à l’Algérie, je pense à mon grand-père. Depuis l’enfance, la culture algérienne fait partie de notre famille », a déclaré Luca Zidane à BeIN Sports France. Son grand-père, figure centrale de cette transmission, l’a encouragé dès l’annonce de sa sélection et continue de l’appeler après chaque convocation pour lui rappeler qu’il a fait « le bon choix ».

Mercredi, Zinédine Zidane était présent pour assister au premier match de l’Algérie en Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Soudan, remporté 3-0. Peu sollicité, Luca Zidane s’est toutefois illustré par un arrêt décisif à 1-0, confirmant sa montée en puissance.

Formé au Real Madrid et aujourd’hui à Grenade, Luca a également fait un choix symbolique fort : en sélection, son maillot porte le nom « Zidane ». « Honorer la mémoire de mon grand-père en équipe nationale, c’est quelque chose de très important pour moi », souligne-t-il. Un héritage assumé, désormais inscrit dans l’histoire du football algérien.