Coupe du monde : l’Angleterre s’offre la 3e place

L’Angleterre a remporté la troisième place de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à la France 6 buts à 4, samedi à Miami, au terme d’un match spectaculaire devenu le plus prolifique de l’histoire du Mondial depuis la victoire de la Hongrie contre le Salvador (10-1) en 1982.

Les hommes de Thomas Tuchel ont pris un départ tonitruant en menant 4-0 à la mi-temps. Declan Rice a ouvert le score dès la 3e minute, avant qu’un Bukayo Saka irrésistible ne fasse exploser la défense française. Auteur d’un triplé, dont un penalty en seconde période, l’ailier anglais a été élu homme du match.

Alors que la rencontre semblait pliée, les Bleus ont totalement changé de visage au retour des vestiaires. Emmenée par un Kylian Mbappé incandescent, la France est revenue à 4-3, relançant complètement le suspense. L’Angleterre a toutefois repris deux buts d’avance (5-3), avant une nouvelle réduction du score française (5-4).

L’espoir tricolore s’est définitivement envolé dans le temps additionnel lorsque Jude Bellingham a inscrit un superbe but en solitaire pour sceller le succès anglais (6-4).

Malgré la défaite, Kylian Mbappé est entré un peu plus dans l’histoire en inscrivant un doublé. Avec 22 buts en Coupe du monde, répartis sur trois éditions, l’attaquant français devient le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, dépassant d’une longueur Lionel Messi, qui disputera dimanche la finale face à l’Espagne.

À l’issue de la rencontre, Thomas Tuchel a salué le caractère de son équipe, évoquant « une première période brillante » avant « une seconde plus compliquée », tout en soulignant la fatigue accumulée par ses joueurs.

Longtemps considéré comme une simple consolation après les défaites en demi-finales, ce match pour la troisième place s’est finalement transformé en un véritable festival offensif, offrant l’un des plus grands spectacles de cette Coupe du monde.