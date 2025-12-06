Deni Avdija devient le meilleur marqueur israélien de l’histoire en NBA

Deni Avdija vit une saison exceptionnelle, mais la nuit de vendredi à samedi restera comme l’un des moments les plus marquants de sa carrière. Avec 35 points, 9 rebonds et 7 passes dans la défaite de Portland face à Détroit (122-110), l’ailier a porté son total à 4 647 points, devenant ainsi le meilleur marqueur israélien de l’histoire en NBA. Il efface des tablettes Omri Casspi, premier joueur israélien de la ligue, qui avait atteint 4 642 points… en dix saisons. Avdija, lui, réalise cet exploit en cinq saisons et un quart seulement.

Sa progression fulgurante illustre une montée en puissance rarement vue. Après trois premières saisons aux statistiques similaires à celles de Casspi au même stade, Avdija a explosé lors de sa quatrième année (14,7 points de moyenne), puis confirmé encore davantage la saison suivante (16,9 points). Cette année, il s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs de la ligue, avec une moyenne impressionnante de 25,8 points par rencontre, tout en battant régulièrement ses records de passes décisives.

Portland, en difficulté avec un bilan négatif (9–14), s’appuie largement sur son jeune leader pour rester en course au play-in.

Selon des projections prudentes, s’il maintient son rythme, Avdija pourrait achever la saison avec plus de 6 100 points. Et ce n’est sans doute qu’un début : à 24 ans, il semble lancé pour devenir l’un des Européens les plus prolifiques de sa génération en NBA.