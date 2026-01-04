Deni Avdija en triple-double, Portland fait tomber San Antonio (115-110)

Porté par un immense Deni Avdija, auteur d’un triple-double, les Portland Trail Blazers ont dominé les San Antonio Spurs 115-110, samedi soir à San Antonio. L’ailier israélien a compilé 29 points, 11 rebonds et 10 passes, livrant la prestation la plus complète de sa saison pour guider Portland vers une deuxième victoire consécutive.

Le rookie Donovan Clingan a également brillé avec un record personnel de 24 points, assorti de 12 rebonds, tandis que Toumani Camara a apporté 20 points et huit rebonds. Les Trail Blazers ont mené presque toute la rencontre, ne concédant l’avantage qu’à 18 secondes près.

Privés de Victor Wembanyama (genou gauche) et de Devin Vassell (adducteur), les Spurs ont néanmoins résisté. Luke Kornet a inscrit 20 points, tout comme Julian Champagnie, auteur en plus de 10 rebonds. San Antonio a brièvement pris les devants au troisième quart-temps, avant que Portland ne réplique immédiatement.

Un tir à trois points de Sidy Cissoko, ancien Spur, a redonné l’avantage aux visiteurs, qui ont ensuite infligé un 12-0 à cheval sur la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps (93-80). Les Spurs sont revenus à une possession à 1’36 de la fin, après une interception de De'Aaron Fox conclue par un dunk de Stephon Castle, mais Portland a fait preuve de sang-froid pour conclure.

Plus adroits derrière l’arc (19/45 contre 10/31), les Trail Blazers ont su capitaliser sur leur adresse et l’impact total d’Avdija pour s’imposer au terme d’un match intense, disputé lors du deuxième soir d’un back-to-back pour les deux équipes.