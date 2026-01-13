Des pro-palestiniens avaient planifié de traquer les joueurs du Maccabi Tel-Aviv à Birmingham

Environ deux mois après le match opposant le Maccabi Tel-Aviv à Aston Villa à Birmingham dans le cadre de la Ligue Europa, le quotidien britannique The Telegraph révèle qu'un groupe de militants pro-palestiniens avait organisé une opération pour agir contre les joueurs israéliens lors de leur séjour dans la ville.

Selon les révélations du journal, les activistes anti-israéliens avaient prévu d'espionner les joueurs du Maccabi Tel-Aviv après que la police du West Midlands eut ignoré la menace pesant sur l'équipe de football israélienne. Un message envoyé dans un groupe de discussion des militants montre comment ils avaient planifié de "perturber" la participation des joueurs au match contre Aston Villa le 6 novembre.

Des membres de la campagne "Palestine Solidarity" du West Midlands ont été appelés à inspecter les halls et espaces communs des hôtels de Birmingham à la recherche des joueurs du Maccabi, dans une tentative d'empêcher la tenue de la rencontre. Les militants ont effectivement parcouru les hôtels la nuit précédant le match, cherchant à identifier les joueurs israéliens à partir du site internet du club.

Dans un message posté sur le groupe de discussion, on pouvait lire : "Nous avons besoin de volontaires pour des opérations de recherche critiques. Nous pouvons encore annuler ce match si nous empêchons l'équipe du Maccabi d'y participer. Nous avons besoin de personnes qui se porteront volontaires pour être nos observateurs et fouiller les halls et espaces de restauration des hôtels entre 19h00 et 21h00."

Le message appelait également à recruter "des observateurs au stade Villa Park, qui pourront les suivre (les joueurs du Maccabi Tel-Aviv) jusqu'à leurs hôtels pour déterminer où ils séjournent et organiser une manifestation à l'hôtel. Si vous les voyez, prenez des photos."

Pour rappel, la police de Birmingham avait décidé plusieurs semaines avant la tenue du match d'interdire aux supporters du Maccabi Tel-Aviv l'accès au stade, invoquant des craintes de violence.