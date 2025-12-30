Deux proches d’Anthony Joshua meurent dans un accident de la route au Nigeria

Le monde de la boxe est en deuil après la mort de deux membres clés de l’entourage d’Anthony Joshua. Le préparateur physique et le coach personnel du boxeur britannique ont perdu la vie lundi dans un accident de voiture survenu au Nigeria. Anthony Joshua, qui se trouvait à bord du même véhicule, a été légèrement blessé.

Selon le Guardian Nigeria, les victimes sont Sina Ghami, préparateur physique du champion, et Kevin « Latz » Ayodele, son coach personnel. Tous deux étaient des amis proches de longue date du boxeur. Les trois hommes avaient été aperçus ensemble quelques heures avant le drame, notamment à l’aéroport international de Lagos, peu avant de prendre la route.

Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été précisées par les autorités locales. Anthony Joshua a toutefois pu quitter l’hôpital après avoir reçu des soins pour des blessures jugées légères. Son entourage a indiqué qu’il était profondément affecté par la perte de ses deux collaborateurs, considérés comme des piliers de sa préparation sportive et de son équilibre personnel.

De nombreuses figures de la boxe internationale ont exprimé leur émotion. Le Britannique Chris Eubank Jr. a rendu hommage aux deux hommes sur le réseau X, saluant « deux soldats tombés au combat » et adressant ses pensées à leurs familles. Le champion Badou Jack s’est dit « sous le choc », tandis que Jake Paul, dernier adversaire de Joshua, et Oleksandr Usyk ont également partagé des messages de condoléances.

Ce drame brutal endeuille l’entourage d’Anthony Joshua et rappelle la fragilité des parcours, même au sommet du sport mondial.