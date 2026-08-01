FIFA : Gianni Infantino renonce à vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés

Face à une fronde sans précédent, il abandonne son projet de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, une initiative qui avait profondément divisé le monde du football.

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Le président de la FIFA, Gianni Infantino, assiste à un match amical international de football entre l’Iran et le Costa Rica, à Antalya, dans le sud de la Turquie, le mardi 31 mars 2026.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, assiste à un match amical international de football entre l’Iran et le Costa Rica, à Antalya, dans le sud de la Turquie, le mardi 31 mars 2026. AP Photo/Riza Ozel

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a finalement renoncé à son projet controversé de vendre des participations dans la Coupe du monde à des investisseurs privés, après une vive contestation au sein du football mondial.

Le projet, baptisé FIFA Forward Enterprise, prévoyait notamment l'entrée d'investisseurs tels que Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump. L'initiative a toutefois suscité une forte opposition, allant jusqu'à des menaces de boycott de la Coupe du monde par plusieurs fédérations européennes, ainsi que des critiques émanant de hauts responsables de la FIFA.

Dans un communiqué, Gianni Infantino a annoncé que le projet « ne sera pas poursuivi ».

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« Le projet FIFA Forward Enterprise visait à renforcer davantage nos associations membres et le développement du football dans le monde, en particulier dans les pays qui ont le plus besoin de soutien », a-t-il déclaré. Il a rappelé que cette initiative ne devait être mise en œuvre qu'avec le soutien d'une majorité des fédérations membres et après une large consultation.

Le président de la FIFA a toutefois reconnu que « le projet a créé des divisions qui ne sont plus dans l'intérêt de l'objectif poursuivi », expliquant que cette situation l'avait conduit à faire marche arrière.

« Notre objectif a toujours été – et sera toujours – d'unir et de faire progresser le football », a ajouté Gianni Infantino, avant de confirmer l'abandon définitif de la proposition.

Le patron de la FIFA a enfin annoncé qu'il réunirait dans les prochaines semaines les différentes parties prenantes afin d'examiner d'autres pistes pour financer le développement du football à l'échelle mondiale, dans un climat de consensus.

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