Football : le gardien de but israélien du Bayern Munich, Daniel Peretz, devrait rejoindre le Genoa

Le gardien international israélien Daniel Peretz, dont le transfert vers le PSV Eindhoven semblait acquis, pourrait finalement prendre la direction de l'Italie. Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le Genoa a entamé des négociations avancées avec le Bayern Munich pour s'attacher les services du portier de 24 ans.

Le club italien aurait déjà formulé une offre officielle au club allemand pour un prêt d'une saison assorti d'une option d'achat. Romano précise que Peretz figure "en tête des priorités du club italien pour le renforcement estival de l'effectif". Cette irruption de Genoa dans le dossier rebat complètement les cartes d'un transfert qui semblait pourtant bouclé.

Le gardien israélien avait en effet trouvé un accord avec le PSV Eindhoven il y a environ un mois, avait révélé Ynet. Cependant, les négociations entre les deux clubs piétinent depuis, les dirigeants néerlandais et bavarois ne parvenant pas à s'entendre sur les modalités financières.

Le Bayern Munich, qui avait recruté Peretz au Maccabi Tel-Aviv pour 5 millions d'euros, réclame désormais 8 millions d'euros pour son transfert définitif. De son côté, Eindhoven souhaite obtenir le gardien pour un montant inférieur, créant ainsi une impasse dans les discussions.

Bien que les deux clubs aient convenu du principe d'un prêt avec option d'achat, les négociations restent bloquées sur le montant de cette clause. Il y a une semaine encore, des sources haut placées au PSV se montraient optimistes quant à la finalisation rapide d'un accord avec le Bayern, mais les discussions n'ont pas avancé depuis.

L'entrée en lice du Genoa pourrait débloquer la situation. Le club ligure, qui évolue en Serie A, offre une alternative intéressante à Peretz, qui cherche du temps de jeu après avoir été peu utilisé au Bayern Munich la saison passée. Cette concurrence pourrait également pousser le PSV à revoir sa proposition à la hausse.

Pour le gardien israélien, formé au Maccabi Tel-Aviv, l'Italie représenterait une nouvelle étape dans sa carrière européenne, après son passage en Allemagne. Reste à voir si le Genoa parviendra à convaincre le Bayern Munich et à devancer le PSV dans ce dossier qui s'annonce de plus en plus disputé.