Gianluigi Buffon affiche son soutien à Giorgia Meloni lors d’un rassemblement

L’ancien gardien emblématique de la Nazionale, Gianluigi Buffon, a publiquement apporté son soutien à la Première ministre italienne Giorgia Meloni lors du rassemblement politique Atreju, organisé ce week-end à Rome par les jeunes militants de Fratelli d’Italia, le parti de droite qu’elle dirige.

Champion du monde en 2006 et figure respectée du football italien, Buffon a salué l’action de la cheffe du gouvernement, au pouvoir depuis 2022. « Elle représente la nation de la meilleure façon qui soit », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par la presse italienne. « Elle est au gouvernement depuis longtemps, c’est un accomplissement formidable. » L’ex-portier de la Juventus, du PSG et de Parme est même monté sur scène aux côtés du ministre italien des Sports, Andrea Abodi, donnant une visibilité forte à ce soutien politique.

Désormais chef de la délégation de la sélection italienne, Buffon n’en est pas à sa première prise de position controversée. En 1999, il avait suscité une vive polémique en apparaissant à la télévision avec un maillot portant le slogan fasciste « Boia chi molla ». Son épouse, la journaliste Ilaria D’Amico, a récemment relativisé cet épisode, évoquant une maladresse de jeunesse et décrivant Buffon comme un « libéral modéré » en quête d’équilibre.

Au fil des années, l’ancien international avait pourtant pris ses distances avec l’extrême droite, soutenant notamment Mario Monti en 2013 et votant en faveur de la réforme constitutionnelle portée par Matteo Renzi en 2016.

Lors du rassemblement, Buffon a également évoqué l’avenir du football italien, appelant à une qualification de la Squadra Azzurra pour la prochaine Coupe du monde. « Aller au Mondial apporterait de la magie au pays et nous unirait tous », a-t-il affirmé.